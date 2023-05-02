Посольство России передало МИД Польши ноту протеста из-за силового захвата здания школы в Варшаве

Варшава, , 12:52 — REGNUM Российское посольство в Польше направило ноту протеста в МИД страны из-за силового захвата здания школы в Варшаве. Об этом диппредставительство сообщило 2 мая.

Вторжение польских властей на территорию школы при посольстве РФ в Варшаве © РИА Новости

«Посольство направило в МИД Польши ноту протеста», — процитировал заявление дипмиссии ТАСС.

В Варшаве 29 апреля силовики и представители власти захватили здание школы при посольстве России. Сотрудникам российского диппредставительства назначили время, до которого они должны покинуть помещение — 19:00 мск того же дня.

Также российской стороне дали неделю на вывоз оборудования с территории школы. В МИД заявили, что противоправные действия польской стороны получат ответ — вплоть до разрыва дипотношений с Польшей.

Процедуру польские власти провели в то время, когда в школе находились дети. По словам сотрудников школы, представители власти вскрыли закрытые двери при помощи инструментов.

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