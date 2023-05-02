Берлин, 2 мая, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Российские управляемые ракеты, противотанковые мины ТМ-62 и их модернизированные версии, а также танки типа Т-72Б3, Т90А/C/M и Т-80БВМ немецкое издание Bild причислило к трём средствам, которыми российские войска научились успешно уничтожать боевые танки Leopard, предоставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ). По оценке журналиста Бьорна Стритцеля, наибольшую угрозу для «Леопардов» представляют современные противотанковые системы с управляемыми ракетами. Созданные специально для борьбы с немецкими танками, такие системы, оснащенные тандемным кумулятивным зарядом, могут пробивать более метра стальной брони. Также, по словам автора статьи, помимо собственных танков, способных уничтожать немецкие машины, в арсенале российских военных имеются противотанковые мины ТМ-62 и их разновидности.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

В начале 2023 года страны Запада договорились о передаче Украине тяжелой бронетехники — немецких танков Leopard и американских Abrams. Модель Leopard 2a4, о которой ведет речь немецкая сторона сделки, не модернизировалась примерно с восьмидесятых годов, современным условиям боя соответствует слабо. Об этом свидетельствует, в частности, появившаяся в конце марта информация об установке на немецкие танки Leopard 2A4 советских комплексов динамической защиты «Контакт-1», защищающих от кумулятивных боеприпасов. Данный комплекс был разработан ещё в 1982 году и использовался для танков Т-64БВ, Т-72Б, Т-55АМВ, Т-62МВ, сообщили 30 марта «Военкоры Русской Весны».

Помимо недочётов самой техники в середине апреля сообщалось о неумелом управлении техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе учений в Польше украинские военнослужащие оторвали башню одному из переданных Германией основных боевых танков Leopard 2A4.

В марте бывший разведчик США Скотт Риттер отмечал, что танки Leopard можно подбить из стандартных противотанковых ракетных комплексов, находящихся на вооружении российских сил. По его словам, управляемые ракеты «Корнет» и танки Т-90 быстро с ними справятся.

Американец уверен в успешных действиях российской стороны в противостоянии на Украине, даже несмотря на значительную военную помощь Киеву со стороны Запада. «Русские хороши в этом деле — они прекрасно уничтожают военную технику НАТО», — подчеркнул Скотт Риттер.