Варшава, , 12:38 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда, объясняя поставки летального оружия и другой военной помощи Вооружённым силам Украины, заявил, что Варшава преследует собственные интересы в конфликте между Россией и Украиной.

Президент Польши Анджей Дуда © IMAGO/© Rudi Gigler/Global Look Press

«Я преследую интересы Республики Польша, заключающиеся в том, что Украина должна дать отпор», — приводит слова польского президента его офис в социальной сети Twitter.

Также Дуда добавил, что Польша благодаря своей позиции и «добрососедству» завоевала авторитет на международной арене. С начала специальной военной операции Варшава приняла около полутора миллиона беженцев с Украины.

Ранее глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Варшава хочет добиться репараций от Германии, после чего потребовать компенсации от российской стороны.