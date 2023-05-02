Баку, 2 мая, 2023, 12:35 — ИА Регнум. В Азербайджане тренер по самбо убил ученика в Сумгайытской спортивной школе, сообщило издание Caliber. Az.

Feans Насилие

По информации издания, избиение семилетнего мальчика попало на камеры видеонаблюдения. Как видно на видеозаписи, тренер Мехман Халилов, бронзовый призёр вторых Евроигр, избивает ученика.

«Тренер пинает ребенка и таскает его за волосы. В результате мальчик сломал шею и умер в больнице», — говорится в материале.

Инцидент подтвердила городская прокуратура. Ребенок погиб в результате травмы, полученной в спортивной школе. По данному факту начато расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, главный тренер команды из медийной футбольной лиги «Бей Беги» Александр Низрюхин сбил насмерть человека и скрылся с места ДТП. Согласно информации журналистов, 9 апреля во Владимирской области тренер за рулем Мерседеса сбил пешехода на 15-м км автодороги Струнино — Площево и уехал. В результате ДТП 20-летний студент скончался на месте. По данным владимирского управления МВД, в отношении тренера клуба возбудили уголовное дело по статье нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.