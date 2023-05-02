Зеленоградский административный округ, Москва, 2 мая, 2023, 12:32 — ИА Регнум. В Зеленоградском округе Москвы у жилого дома обнаружили дрон. Об этом 2 мая сообщил источник ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Летающий дрон

Уточняется, что квадрокоптер лежит около мусоропровода у шестого подъезда здания к. 315.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в разных районах Подмосковья обнаружили три упавших квадрокоптера с камерами. Все летательные аппараты были без опознавательных знаков, один из них, по информации СМИ, нашли недалеко от места падения украинского БПЛА.

Один из дронов находился на территории СНТ «Уголёк» в Богородском городском округе, он был оснащён камерой и микрофоном. Ещё два нашли в других районах Московской области. БПЛА направили на экспертизу.