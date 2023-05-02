Вашингтон, 2 мая, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Учёный Джеффри Хинтон, которого считают пионером и крестным отцом искусственного интеллекта, покинул Google, в котором трудился на протяжении более десяти лет. В IT-гиганте он занимался разработкой алгоритмов машинного обучения и рассказывал пользователям о возможных опасностях ИИ.

Кадр из видео: «Geoffrey Hinton: The Foundations of Deep Learning» Джеффри Хинтон

В 2012 году Хинтон при помощи студентов соорудил нейросеть, распознающую на фотографиях привычные объекты вроде собак или автомобилей. Тогда Google приобрёл компанию учёного за 44 миллиона долларов, а созданная нейросеть стала впоследствии одной из основ популярных в наше время генеративных ИИ, таких как ChatGPT.

Сам Хинтон в интервью New York Times признался, что отчасти сожалеет, что стал автором подобных разработок, но в то же время отметил, что, если бы это сделал не он, это в любом случае сделал бы кто-то еще.

«Сложно представить, как можно предотвратить использование технологий злонамеренными пользователями для плохих целей», — сказал он.

Отдельно Хинтон подчеркнул, что ему страшно проецировать на будущее ту разницу, которая уже произошла в развитии ИИ даже за последние пять лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, историк и автор книги «Sapiens: Краткая история человечества» Юваль Ной Харари сравнил нейросеть ChatGPT c оружием массового поражения. По его мнению, несмотря на безусловную возможность использования искусственного интеллекта в благих целях, ИИ в то же время несёт угрозу для человеческой цивилизации, поскольку способен самостоятельно создавать уникальные музыку, тексты и изображения.