Детский омбудсмен Львова-Белова: Россия не заменяет украинское гражданство у детей-сирот с Донбасса

Москва, , 12:21 — REGNUM Российское гражданство не заменяет у детей-сирот с Донбасса украинское, а даёт им право дополнительно стать гражданами РФ. Об этом 2 мая заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Мария Львова-Белова АНО «Россия — страна возможностей»

«Гражданство Украины остается же у них. Мы же его не отменяем. Мы [украинское гражданство] не заменяем. Мы дополняем и даём возможность [получить гражданство России]», — сказала она в интервью сетевому изданию VICE News, комментируя заявление ведущей о том, что упрощенный порядок получения гражданства для детей-сирот с Донбасса и Украины якобы можно рассматривать как «стирание идентичности».

При этом ведущая не стала отвечать на встречный вопрос Львовой-Беловой о том, имеются ли в её окружении люди, у которых двойное гражданство.

Детский омбудсмен подчеркнула, что у приехавших в Россию с родителями детей, которые хотят продолжать изучение украинского языка, есть такая возможность.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля Львова-Белова рассказала, что власти Украины не посылали России официальных запросов о возвращении украинских детей. Она уточнила, что в оздоровительных лагерях в Крыму и Краснодарском крае остаётся 16 украинских детей, и добавила, что родители некоторых из этих несовершеннолетних находятся в странах ЕС.