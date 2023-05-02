Суд смягчил приговор экс-мэру Владивостока Гуменюку с 16,5 до 12 лет колонии за взятки

Владивосток, , 12:21 — REGNUM Приморский краевой суд смягчил наказание бывшему мэру Владивостока Олегу Гуменюку, осуждённому за взятки, на четыре с половиной года. Такое решение приняли на заседании 2 мая, где суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты экс-главы столицы региона на обвинительный приговор суда первой инстанции. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Олег Гуменюк Vlc.ru

«Сегодня Приморский краевой суд изменил приговор Ленинского районного суда в отношении бывшего главы города Владивостока, снизив наказание до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 140 млн рублей», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее ему присудили штраф в размере 150 млн рублей. Также его лишили права занимать должности на госслужбе девять лет после отбытия срока. Отбывать наказание Гуменюк будет в колонии строго режима, куда его этапируют в ближайшее время. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, суд над экс-мэром города Владивостока Олегом Гуменюком состоялся 18 января 2023 года. Его признали виновным в получении взяток в особо крупном размере.

Установлено, что период с ноября 2016 по декабрь 2017 года Гуменюк, занимая должность директора хозяйственного управления администрации Приморского края, получил от представителя двух коммерческих организаций взятку в размере более 3,5 млн рублей и услугу по погашению долга его сына в размере 3 млн рублей перед третьим лицом.

За это чиновник обеспечивал «беспрепятственную приёмку выполненных по заключённым договорам работ и их оплату», а также содействовал победе организаций на электронных аукционах.

Свою коррупционную деятельность вел Гуменюк и в должности мэра Владивостока. В общей сложности подсудимый получил свыше 31,2 млн рублей в виде взяток.

Суд назначил экс-мэру наказание в виде 16 лет и шести месяцев колонии строгого режима, штрафа в размере 150 млн рублей. Подсудимый был лишен права занимать должности, которые связаны с осуществлением функций представителя власти, а также с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций представителя власти и местного самоуправления, а также в муниципальных и государственных учреждениях сроком на 12 лет.

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