Путин поручил правительству уточнить параметры механизма промышленной ипотеки

Москва, , 12:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин до 1 июня поручил представить идеи по созданию проекта «промышленной реновации» и по уточнению параметров механизма «промышленной ипотеки». Об этом говорится в перечне поручений правительству по итогам встречи с членами бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), опубликованном 2 мая на сайте Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

Президент поручил правительству совместно с Общероссийской общественной организацией «Российский союз промышленников и предпринимателей» и органами исполнительной власти субъектов рассмотреть вопрос о разработке и реализации проекта «промышленной реновации». Проект предусматривает строительство мультимодальных индустриальных парков, в том числе с применением мер господдержки.

«Рассмотреть вопросы об уточнении параметров механизма «промышленной ипотеки» с учетом оценки необходимости расширения сферы действия данного механизма, а также увеличения объемов субсидирования и срока льготного кредитования», — говорится в документе.

Соответствующий доклад необходимо представить до 1 июня 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент 2 мая поручил правительству уточнить порядок выплат части прибыли «недружественных» компаний в случае их решения о расширении инвестиций и производства на территории России. Ответственным за исполнение поручения назначили премьера Михаила Мишустина. Срок предоставления соответствующего доклада — до 20 мая 2023 года.