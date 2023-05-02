Мишустин: правительство выделит 14 млрд рублей на производство судового оборудования

Москва, , 12:18 — REGNUM Субсидии в размере 14 млрд рублей выделит правительство РФ в рамках реализации программы развития гражданского кораблестроения, заявил 2 мая премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Судостроительный завод © Сергей Мальгавко/ТАСС

«Из-за отказа западных партнёров от запланированных поставок некоторые отрасли, скажем так, оказались в достаточно сложном положении. В том числе судостроительные предприятия и наши верфи», — сказал Мишустин.

Глава правительства заявил, что этот сектор занимает «узловую позицию» в российской экономике и использует сложнейшие компетенции, которые крайне важны для многих потребителей и смежников.

Правительство продолжает программу развития гражданского кораблестроения.

«Направим в текущем году из бюджета 14 млрд рублей на разработку серийных выпусков и модернизацию производства судового оборудования», — сказал Мишустин и добавил, что сумму увеличили в два раза по сравнению с прошлогодней.

Благодаря субсидиям их получатели смогут компенсировать до 80% своих затрат. Финансирование предусмотрено и на 2024 год, отметил Мишустин. Правительство рассчитывает, что эта программа обеспечит строительство в России различных судов, включая современные пассажирские, рыбопромысловые, танкеры и газовозы.

В августе прошлого года на фоне введения очередных западных санкций президент Владимир Путин призвал, несмотря на трудности, сделать всё необходимое для выполнения программ в области судостроения. Затруднения возникли из-за необходимости искать замену иностранной технике и комплектующим.

Мишустин после этого подписал распоряжение о выделении из резервного фонда семи миллиардов рублей на разработку, производство и внедрение российского оборудования для гражданских судов.