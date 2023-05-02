Москва, 2 мая, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Официальный Кишинев в очередной раз проявил недружественный подход к Москве, отказав её представителям принять участие в наблюдении за выборами главы Гагаузии, и продемонстрировал свою склонность к двойным стандартам. Об этом 2 мая заявила представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос СМИ о первом туре выборов главы молдавского региона.

MFA Russia/Global Look Press Представитель МИД России Мария Захарова

Выборы в Гагаузии состоялись 30 апреля. По итогам первого тура победитель не определился.

«Москва надеется, что вновь избранное руководство Гагаузии продолжит линию на развитие связей с Россией», — говорится в сообщении.

МИД России внимательно следит за процессами в автономии, которую с российской страной связывают тесные культурные, гуманитарные, духовные, торгово-экономические и межрегиональные связи.

В ведомстве подчеркнули, что российские представители всегда принимали участие в наблюдении за выборами главы этого региона. Однако на этот раз такая возможность посольству России в Молдавии не предоставили, в отличие от сотрудников дипмиссий других стран. При этом в МИД отметили, что приглашение международных наблюдателей на общенациональные и местные выборы является внутренним делом государства.

По сообщению ведомства, Россия ожидает второго тура выборов и рассчитывает, что избирателям предоставят возможность действительно свободного волеизъявления.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля молдавская оппозиционная партия «Шор» осудила действия правительства по разрыву диалога с Россией Как заявила вице-председатель партии Марина Таубер, Россия является стратегическим партнёром Молдавии по многим вопросам, поэтому политическое объединение будет бороться за права граждан страны. В отношении депутата возбудили уголовное дело. Её обвинили в фальсификации отчёта о финансовом управлении партией и финансировании со стороны организованной криминальной группы. В июле Таубер арестовали по делу о незаконном финансировании партии.