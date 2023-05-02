В зоне СВО погиб тренер волейбольной спортивной школы «Уралочка»

Москва, , 11:53 — REGNUM Тренер по волейболу спортивной школы «Уралочки» Денис Ефанов погиб в зоне спецоперации. Об этом говорится в социальной сети школы во «ВКонтакте».

Тренер по волейболу спортивной школы «Уралочки» Денис Ефанов Кадр из видео

Согласно полученной информации, 45-летний тренер умер 27 апреля в бою. Ефанов прикрыл собой от минометного обстрела боевых товарищей.

«Вечная память великому тренеру! Вечная память Герою СВО», — говорится в сообщении.

По информации источника, тренера любили все и мечтали попасть именно к нему в группу. Это был добрый, отзывчивый, позитивный, талантливый, умный, просто душевный человек. За продолжительную карьеру Ефанов стал волейбольным папой для всех своих девочек-спортсменок.

«Коллектив СШ «Уралочка» выражает соболезнования родным и близким Ефанова и скорбит вместе со всем волейбольным сообществом», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля в торжокской школе № 5 прошла церемония открытия памятной доски Герою России, полковнику, жителю Торжка Василию Клещенко, погибшему в ходе специальной военной операции. На церемонии присутствовали вдова Героя России, члены его семьи, представители правительства Тверской области, духовенства, военнослужащие, школьники и юнармейцы.

Василий Клещенко прошёл путь от лётчика-оператора Ми-24 до заместителя начальника центра по войсковым испытаниям и лётно-методической работе 344-го Государственного центра боевого применения и переучивания лётного состава Министерства обороны России. Он погиб при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине в 2022 году. Клещенко был награждён медалью Нестерова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, 15 медалями Министерства обороны РФ. Указом президента РФ от 6 августа 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, полковнику Василию Петровичу Клещенко присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).