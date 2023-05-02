Жители ДНР рассказали, как изменилась ситуация с водоснабжением после запуска нового водовода

Донецк, , 11:50 — REGNUM В первые дни работы водовода «Дон-Донбасс» после тестового пуска 30 апреля графики подачи воды в Донецке и Макеевке увеличились на несколько часов, а давление в водопроводе позволяет снабжать верхние этажи многоэтажных домов, сообщают корреспонденты ИА REGNUM.

СМС-уведомление © ИА REGNUM

В соответствии с уведомлениями ГУП ДНР «Вода Донбасса» подача планируется, как и раньше, раз в три дня, но начинается на час раньше и заканчивается на час позже — с 17:00 до 22:00. Однако в «День воды» она подавалась непрерывно ещё дольше.

«Раньше вода шла с шести до девяти вечера раз в три дня. А 30 апреля её дали в четыре, а отключили аж в одиннадцать вечера», — говорит жительница центра Донецка Ксения Берелёва.

В других районах увеличенная подача пришлась на 1 мая. Однако затронуло это не во все районы Донецка.

Анна Чернышёва, проживающая в частном секторе Кировского района, как была больше года без воды, так и остаётся.

«Видимо, водовод обошёл нас стороной. Всё, что удалось — поймать слабую струю и наполнить полведра», — поведала женщина.

Такая же ситуация в относительно спокойном Пролетарском районе города: график подачи и напор воды остались прежними.

Как сообщало ИА REGNUM, гидротехническое сооружение, соединяющее реку Дон и канал «Северский Донец — Донбасс», призвано закрыть часть потребностей ДНР в воде. На официальном сайте военно-строительной компании МО РФ указано, что мощность водовода составляет 288 000 м³ в сутки. В свою очередь экс-премьер-министр ДНР Виталий Хоценко заявлял, что для полноценного обеспечения республики водой необходимо около миллиона кубометров.