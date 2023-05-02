Москва, , 11:50 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству до 20 мая уточнить порядок выплат части прибыли «недружественных» компаний в случае их решения о расширении инвестиций и производства на территории России. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Представить предложения по уточнению порядка выплаты части прибыли юридических лиц — резидентов их участникам, являющимся иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении РФ недружественные действия», — говорится в тексте документа.

Ответственным за исполнение поручения назначен председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Срок предоставления соответствующего доклада — до 20 мая 2023 года.

Ранее Путин также поручил до 1 июня 2023 года представить идеи по внесению изменений в уголовно-процессуальное законодательство в экономической сфере для снижения давления на бизнес.