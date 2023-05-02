Вашингтон, 2 мая 2023, 11:47 — REGNUM В то время как последствия украинского кризиса и западных санкций серьёзным образом отразились на экономической ситуации в Европе, а экономика Украины находится в бедственном положении, российская экономика оказалась на удивление устойчивой. Об этом в своей статье для Forbes сообщил обозреватель Кеннет Рапоза.

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Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Аналитик считает, что этого удалось добиться во многом благодаря тому, что развивающиеся рынки, такие как Индия и Китай, игнорируют западные санкции. Так, по данным Института международной экономики Петерсона, российский экспорт энергоносителей и сырья с дисконтом в эти две страны, на который ранее приходилось 25% доходов РФ от продажи энергоносителей, в 2022 году вырос до 45%.

«В то время как ЕС и Украина стремительно опускаются на дно, у России дела идут лучше», ― указано в статье.

Ожидается, что экономика России вырастет на 0,7% в этом году и на 1,3% в 2024 году. По данным МВФ, экономический рост России в 2023 году будет выше, чем в Германии и Великобритании, где ожидается снижение на 0,3%.

При этом ВВП Украины упал на 29,1% в 2022 году и сократится на 3% в текущем году, что кажется слишком оптимистичным, учитывая продолжающуюся войну. Безработица в стране выросла до 10,6% в январе 2023 года, а инфляция в среднем составила 30% в 2022 году и снизилась до 21% в марте 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля в региональном докладе Международного валютного фонда (МВФ), посвященном экономической ситуации в Европе, отмечалось, что экономика России оказалась более устойчивой к санкциям и торговым ограничениям, введёнными западными странами, чем изначально предполагалось. Уточняется, что в третьем и четвёртом кварталах 2022 года российская экономика начала восстанавливаться, по итогам года спад составил 2,1%.

По прогнозам Фонда, в текущем году темпы роста ВВП России ожидаются на уровне 0,7%.

Банк России ожидает, что уже к концу 2024 года отечественная экономика восстановится до уровня конца 2021 года. Ранее прогнозировалось, что произойдёт спад на уровне 1% или рост в 1%. Теперь, после учёта новых данных, ЦБ в базовом сценарии ожидает прироста ВВП в 2023 году на 0,5–2,0%, а в 2024 году — на 0,5–2,5%.

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