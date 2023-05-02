Bloomberg: спикер Конгресса Маккарти резко обменялся мнениями по Украине с российским журналистом

Вашингтон, , 11:50 — REGNUM Во время своего визита в Израиль спикер палаты представителей США Кевин Маккарти, ранее активно выступавший против поставок помощи Украине, внезапно изменил мнение и выразил одобрение в разговоре с российским журналистом. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Визит спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти в Израиль © EPA/ТАСС

После выступления в парламенте Израиля Маккарти отвечал на вопросы журналистов, в том числе и представителя России. Репортёр задал вопрос о том, сократят ли Соединенные Штаты объемы помощи Украине. Американский спикер ответил резко отрицательно.

«Я голосую за помощь Украине, я поддерживаю выделение помощи Украине. Я не поддерживаю, что ваша страна сделала с Украиной. Мы будем продолжать поддержку», — заявил Маккарти.

Причем ранее он неоднократно выступал с прямо противоположной позицией, заявляя, что «выдача незаполненных чеков» на неограниченную финансовую помощь украинской стороне не необходима. Известен Маккарти также и тем, что на пост спикера его избрала палата Конгресса с 15-й попытки — это был первый за 100 лет случай избрания не в первом туре.

Отметим, с конца февраля 2022 года США выделили Украине помощь на 35 миллиардов долларов. Российская сторона осуждает подобное, отмечая, что это лишь затягивает конфликт, но не помешает достичь целей СВО.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джо Байден пригласил Маккарти на встречу на фоне угрозы дефолта в стране. Американский лидер лично позвонил спикеру и позвал на мероприятие с участием глав демократического меньшинства палаты представителей Хакима Джеффриса, демократического большинства в Сенате — Чака Шумера, и республиканского меньшинства — Митча Макконнелла.