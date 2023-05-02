Варшава, 2 мая 2023, 11:38 — REGNUM Позиции Киева на боле боя стремительно ухудшаются, и многие лидеры стран Запада понимают, как Украина далека от победы. Об этом 2 мая заявил начальник генштаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак, его слова привело издание Military watch magazine.

Уничтоженная техника ВСУ
Уничтоженная техника ВСУ
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам польского генерала, военный конфликт — это всегда вопрос политики, имеющий в том числе существенное количество экономических факторов.

«Когда я смотрю на конфликт на Украине, я в основном вижу его через эти политические линзы, и, к сожалению, это выглядит не очень хорошо», — сказал Анджейчак в ходе организованных Бюро национальной безопасности при президенте Польши дебатов.

Он добавил, что в первую очередь его мнение связано с тем, что «ничто» не указывало на то, что Россия не сможет поддерживать свои военные усилия, а усилия стран Запада в экономической войне не смогли предотвратить этого.

«Те финансовые инструменты, которые у неё были до конфликта, динамика расходов, эффективность санкций и вся сложная экономическая ситуация говорят о том, что у России будут деньги на этот конфликт», — пояснил глава генштаба.

Польский военный добавил, что это происходит, несмотря на замороженные Западом российские активы на сотни миллиардов долларов, при этом «огромные финансовые проблемы» наблюдаются не у России, а у Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не хочет допустить эскалации между НАТО и Россией. В связи с этим Берлин отказывается от односторонних решений по поставкам оружия Киеву и действует «в рамках консультаций со своими партнёрами».