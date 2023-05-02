Начальник Генштаба Польши генерал Анджейчак заявил об ухудшении позиций Украины в конфликте

Варшава, , 11:38 — REGNUM Позиции Киева на боле боя стремительно ухудшаются, и многие лидеры стран Запада понимают, как Украина далека от победы. Об этом 2 мая заявил начальник генштаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак, его слова привело издание Military watch magazine.

Уничтоженная техника ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам польского генерала, военный конфликт — это всегда вопрос политики, имеющий в том числе существенное количество экономических факторов.

«Когда я смотрю на конфликт на Украине, я в основном вижу его через эти политические линзы, и, к сожалению, это выглядит не очень хорошо», — сказал Анджейчак в ходе организованных Бюро национальной безопасности при президенте Польши дебатов.

Он добавил, что в первую очередь его мнение связано с тем, что «ничто» не указывало на то, что Россия не сможет поддерживать свои военные усилия, а усилия стран Запада в экономической войне не смогли предотвратить этого.

«Те финансовые инструменты, которые у неё были до конфликта, динамика расходов, эффективность санкций и вся сложная экономическая ситуация говорят о том, что у России будут деньги на этот конфликт», — пояснил глава генштаба.

Польский военный добавил, что это происходит, несмотря на замороженные Западом российские активы на сотни миллиардов долларов, при этом «огромные финансовые проблемы» наблюдаются не у России, а у Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не хочет допустить эскалации между НАТО и Россией. В связи с этим Берлин отказывается от односторонних решений по поставкам оружия Киеву и действует «в рамках консультаций со своими партнёрами».