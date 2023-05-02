Москва, 2 мая, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и отечественные разработчики софта до конца текущего месяца подпишут документ, регламентирующий ограничение роста цен на производимое программное обеспечение. Об этом во вторник, 2 мая, сообщило издание «Коммерсантъ».

Максим Богодвид/РИА Новости Программное обеспечение

«Минцифры и российские разработчики софта до конца мая подпишут хартию, в рамках которой участники рынка согласятся повышать цены не более чем на 15% плюс индекс потребительских цен Росстата в год», — говорится в материале.

Отмечается, что хартия, согласно проекту, будет действовать до 2028 года, однако срок действия могут пересмотреть в случае изменения внешнеполитических и экономических условий, напрямую влияющих на интересы сторон.

Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что усиленная поддержка отечественной IT-отрасли по итогам 2022 года принесла результаты в виде успешного замещения около 80% зарубежных IT-решений. Глава правительства напомнил, что после начала специальной военной операции из-за давления западных стран Россию покинуло большинство крупнейших иностранных поставщиков программного обеспечения.