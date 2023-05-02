Лукашенко начал совещание с силовым блоком о безопасности и охране границы

Минск, , 11:49 — REGNUM Случаи проникновения диверсантов в Белоруссию участились, заявил президент страны Александр Лукашенко 2 мая на совещании по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка, сообщило агентство БелТА.

Александр Лукашенко Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам главы республики, около границ Белоруссии наблюдается увеличение военного потенциала НАТО, происходят провокации. Он сказал, что поручил военному министерству «подготовить серьёзные мероприятия на границе с целью недопущения на территорию Беларуси разного рода диверсантов».

«В последнее время такие случаи участились. Поэтому я хотел бы услышать исчерпывающие предложения по противодействию», — заявил Лукашенко.

На совещании глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что на границе республики ожидается значительное обострение оперативной обстановки. Такие выводы сделаны на основании данных разведки.

28 апреля Лукашенко заявил, что, по его данным, ни Украина, ни Польша на собираются нападать на Белоруссию. По его словам, Белоруссия не хочет войны.

При этом глава Белоруссии не раз комментировал диверсию против самолёта А-50 ВКС РФ 26 февраля на военном аэродроме «Мачулищи» в 12 километрах от Минска, которую совершил сотрудник украинских спецслужб.

По словам Лукашенко, чего-то подобного белорусские спецслужбы «ожидали». В стране продолжаются операции по пресечению деятельности диверсантов.