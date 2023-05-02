В Москве с Останкинской башни упал человек
Москва, 2 мая 2023, 11:14 — REGNUM В Москве с Останкинской башни упал человек. Об этом 2 мая сообщил Telegram-канал «112».
В настоящее время информация уточняется. Экстренные службы проверяют сообщение.
По данным Telegram-канала Mash, это был промышленный альпинист. Мужчина сорвался вниз, когда занимался чисткой кондиционеров.
Отмечается, что пострадавший в сознании, его жизни ничего не угрожает. Он находится под присмотром врачей.
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