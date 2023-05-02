Хартум, 2 мая, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Самолёты Воздушно-космических сил, среди прочих, эвакуировали из Судана также граждан Украины, заявил 2 мая посол России в Хартуме Андрей Черновол.

Mohamed Khidir/Global Look Press Флаг Судана

«Было достаточно много граждан из разных стран», — добавил дипломат.

Он подчеркнул, что российское посольство продолжает работу, несмотря на эвакуацию некоторых дипломатов.

«Диппредставительство осталось практически в полном составе, за редким исключением», — заявил Черновол в интервью ТАСС.

Он пояснил, что из Судана в рамках эвакуации вывезли женщин и детей, а само посольство продолжает функционировать.

2 мая в Москву доставлена группа эвакуированных из Судана граждан России и ряда дружественных РФ стран. Они прилетели на самолётах военно-транспортной авиации ВКС России.

Решение о необходимости эвакуировать из Судана российских граждан в Москве приняли в связи с тем, что в республике возникла угроза их безопасности. 15 апреля в Судане вспыхнул вооружённый конфликт между ВС республики и Силами быстрого реагирования.

Вооружённые силы Судана поддерживают Переходный суверенный совет (правительство). Силы быстрого реагирования не согласны с рядом аспектов планируемой интеграции этой структуры в армию республики.