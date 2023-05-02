Москва, 2 мая, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Корпорация АФК «Система» приобрела 100% долей в уставном капитале «Органик Рус», владеющей российским производителем косметики Natura Siberica. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба корпорации.

Антон Денисов/РИА Новости Natura Siberica

«АФК «Система», публичная российская диверсифицированная инвестиционная компания, сообщает о приобретении 100% в уставном капитале АО «Органик Рус» (владеет 100% долей в уставном капитале ООО «Натура Сиберика» и ряде иных российских компаний)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметил президент АФК «Система» Тагир Ситдеков, указанный производитель косметики — это качественный актив и узнаваемый бренд, который имеет многолетнюю историю и показывает серьёзные финансовые и операционные показатели.

АФК «Система» — российский инвестиционный холдинг, имеющий активы в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 мая президент России Владимир Путин поручил до 1 июня 2023 года представить идеи по внесению изменений в уголовное законодательство по снижению давления на бизнес Поручение дано по итогам пленарного заседания съезда и встречи с членами бюро Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», состоявшихся 16 марта.