Курск, 2 мая, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Приграничный посёлок Тёткино в Курской области подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 2 мая сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

ТГ канал Романа Старовойта (https://vk.com/gubernator46) Последствия обстрела села Тёткино

В Telegram-канале он опубликовал фотографии последствий атаки украинских военных. На кадрах видны изрешечённые осколками фасады домов, крыши и заборы, а также выбитые стекла в окнах.

Всего, по данным губернатора, в результате обстрела населённого пункта повреждения получили семь домов. Также повреждена газовая труба низкого давления. Специалисты уже приступили к её восстановлению.

«Сегодня утром обстрелу со стороны Украины подвергся посёлок Тёткино Глушковского района. Всего зафиксировано десять прилётов», ― уточнил Старовойт.

По его словам, обошлось без пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли приграничные районы Курской области в середине апреля. В результате ударов по посёлку Тёткино загорелся частный дом и сарай, улица Ленина обесточена.

Ещё одну атаку на территорию Курской области украинские военные совершили вечером 20 апреля. У села Гуево в Суджанском районе беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал трактор-погрузчик, проводивший работы на фортификационных сооружениях. Дрон-камикадзе повредил строительную технику, водитель не пострадал.