Москва, 2 мая, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Российскому союзу промышленников и предпринимателей принять меры по привлечению средств для строительства объектов международного транспортного коридора «Север — Юг».

Евгений Биятов/РИА Новости Центральный участок автомагистрали Западного скоростного диаметра международного транспортного коридора «Север–Юг»

«Правительству РФ совместно с Общероссийской общественной организацией РСПП: а) принять меры по привлечению средств частных инвесторов для реализации проектов по строительству отдельных объектов МТК», — говорится в тексте документа, опубликованного на сайте правовой информации.

Ответственными за выполнение соответствующего поручения Владимир Путин назначил председателя правительства Михаила Мишустина и президента РСПП Александра Шохина.