Минобороны России: в Москву прибыли более 200 человек, эвакуированных из Судана

Москва, , 11:01 — REGNUM Более 200 человек, эвакуированных из Судана, прибыли в Москву, сообщило 2 мая Минобороны в своём Telegram-канале.

Военно-транспортный самолет Ил-76 Fedor Leukhin

«Более 200 человек, эвакуированных из Республики Судан, прибыли в Москву», — говорится в сообщении.

Из Судана эвакуировали сотрудников российской дипмиссии, представительств Минобороны и членов их семей. Среди эвакуированных — граждане России, стран СНГ и ряда дружественных иностранных государств, которые обратились в Москву с просьбой помочь вывезти граждан из Судана.

Эвакуацию Минобороны провело по решению президента Владимира Путина. Для выполнения этого задания военные задействовали самолёты военно-транспортной авиации ВКС.

Путин распорядился эвакуировать из Судана россиян и граждан дружественных стран на фоне обострения обстановки в республике. Конфликт нарастает между ВС Судана и Силами быстрого реагирования республики с середины прошлого месяца.