Путин поручил разработать льготную ипотеку для педагогов в рамках проекта «Профессионалитет»

Москва, , 10:53 — REGNUM Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о возможности предоставления льготной ипотеки педагогам колледжей, которых отобрали в рамках проекта «Профессионалитет». Об этом говорится в опубликованном 2 мая на сайте Кремля перечне поручений.

Ипотека Иван Шилов © ИА REGNUM

«Правительству Российской Федерации: рассмотреть вопрос о предоставлении льготных ипотечных кредитов педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, отобранных в рамках федерального проекта «Профессионалитет», — говорится в документе.

Доклад по этому вопросу нужно представить главе государства до 1 октября 2023 года.

Федеральный проект «Профессионалитет» запустили в сентябре 2022 года, и для его реализации из бюджета до 2024 года должно быть выделено порядка 30 млрд рублей. Как заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Путин, благодаря проекту в течение ближайших пяти лет более миллиона студентов пройдут обучение и получат качественное образование и интересную, хорошо оплачиваемую работу.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что система образования в России сориентирована на достижение технологического суверенитета. Глава правительства добавил, что в рамках «Профессионалитета» открыли 71 образовательно-производственный кластер, где обучается более 150 тысяч студентов.