Марьинка, ДНР, 2 мая, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) вынуждены глубже отступать в западные районы города Марьинки, где преимущественно руины частного сектора. Об этом 2 мая со ссылкой на данные украинских военных аналитиков сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Евгений Биятов/РИА Новости Вид из окна жилого дома, разрушенного в результате обстрелов в Марьинке

«Армия России штурмует Марьинку под Донецком: ВСУ отступают глубже в руины частного сектора», ― говорится в сообщении «РВ».

Отмечается, что российские подразделения уже заняли основную часть города, проводят атаки по двум направлениям с территории шиноремонтного завода и предприятия «Агроресурс» и продвигаются вперёд.

«В течение последних дней российские войска вели активные наступательные действия западнее проспекта Дружбы. Бои вдоль участков улиц Полиграфическая, Каштановая и Шахтёрская», ― уточнили военкоры.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о практически полном огневом контроле ВС России над украинскими позициями в Марьинке. Он отметил, что в городе освобождено большинство кварталов.

Командир одного из подразделений с позывным Гром 28 апреля сообщил, что украинские подразделения уже практически удалось выдавить из города По его словам, в Марьинке осталось освободить всего несколько кварталов. Он добавил, что ВСУ на этом участке фронта не ведут себя активно, так как киевский режим перебросил усилия на другие направления.