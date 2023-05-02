Группировка ВС России «Запад» сорвала три попытки ротации ВСУ на купянском направлении

Луганск, , 10:39 — REGNUM Российские военные из группировки «Запад» сорвали три попытки ротации украинской армии на купянском направлении. Об этом 2 мая рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО ©: Алексей Майшев/РИА Новости

Как рассказал Зыбинский, видеозапись слов которого приводит в своём Telegram-канале телеканал «Звезда», в ходе военных действий на купянском направлении военные российской группировки войск «Запад» за сутки выявили и уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы.

«Также сорваны три попытки ротации подразделений на передовых позициях противника в районе населённых пунктов Каменка, Кисловка, Синьковка», — заявил он.

Также военный уточнил, что оперативно-тактическая авиация около населённого пункта Свесса нанесла удар по ремонтному заводу вооружений и военной техники ВСУ, кроме того, авиация уничтожила шесть наблюдательных постов украинских войск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил создать ополчение во всех приграничных регионах России. Он подчеркнул, что такой шаг вызван возросшей активностью диверсионно-разведывательных групп ВСУ.