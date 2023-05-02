Геническ, Херсонская область, , 10:15 — REGNUM За последние сутки российские военные на херсонском направлении уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 «Гвоздика» и миномёт с боекомплектом и расчётом украинских войск. Об этом 2 мая рассказал журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

Боевая работа САУ «Мста-С» в зоне СВО © РИА Новости

«Ночью артиллерийским огнём в районе населённого пункта Днепровское уничтожен [миномёт] 120 мм, боекомплект к нему и миномётный расчёт», — сказал он.

Представитель экстренных служб уточнил, что вечером 1 мая российские артиллеристы уничтожили около населённого пункта Антоновка САУ 2С1 «Гвоздика», и добавил, что в результате этого были ликвидированы восемь военных ВСУ и ещё четверо — получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 мая Минобороны России обнародовало видеоролик о том, как расчёт противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Штурм-С» Западного военного округа остановил танковый прорыв ВСУ. Ракетчики с высокой точностью поразили две бронированные машины врага.