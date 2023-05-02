В Госдепе США заявили, что решение о членстве Украины в НАТО будет принято коллективно

Вашингтон, , 11:17 — REGNUM Вопрос вступления Украины в НАТО должен решаться коллективно, заявил 1 мая глава Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Ведант Патель на официальном сайте федерального органа. Его слова являются ответом на публикацию французской газеты Le Monde, в которой со ссылкой на осведомлённый дипломатический источник в ЕС отмечалось, что власти США, а вслед за ними и Германии считают, что Украину категорически не следует принимать в Североатлантический альянс.

Госдепартамент США Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом приводится довод о том, что гарантии безопасности в двустороннем порядке должны быть даны Киеву лишь после завершения военного конфликта. На что представитель Государственного департамента США заметил: в настоящее время приоритетной задачей Вашингтона является обеспечение поддержки Киева в условиях боевых действий.

Требование выдать Киеву «политическое приглашение» в члены НАТО президент Украины выдвинул в обращении 20 апреля на предстоящем саммите в Вильнюсе. Он считает, что весь мир видит, что Киев это «заслужил».

«Даже если в НАТО когда-нибудь поднимут вопрос о приёме Украины, то это решение заблокирует или Турция, или Венгрия, или ещё кто-то из членов альянса», заявил 20 апреля корреспонденту ИА REGNUM политолог Борис Межуев. Он также напомнил, что в НАТО есть принцип коллективной солидарности: и если туда до сих пор не приняли Швецию, то Украину не примут 100%. Вместе с тем сам факт разговоров о гарантиях и прочем может свидетельствовать о том, что вопрос о мирном соглашении снова возвращается в повестку дня, считает эксперт.

В конце апреля 2023 года пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США поддерживают политику «открытых дверей» НАТО и считают, что решение о приёме Украины должен принимать альянс сам. В то же время пользователей Twitter взбесило заявление президента Владимира Зеленского о том, что «Украина должна стать членом НАТО, иначе этого не поймут украинцы. Один из комментаторов указал, что Украину ни в коем случае нельзя принимать в НАТО, в противном случае это будет означать начало третьей мировой войны.