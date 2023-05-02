Киев, 2 мая, 2023, 10:07 — ИА Регнум. На сайте президента Украины 1 мая зарегистрировали петицию, в которой предлагается учредить государственную награду орден националиста Степана Бандеры, которую предлагается вручать военным.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровцы на Украине

«Ввести государственную награду «Орден Степана Бандеры» и награждать им военнослужащих за проявленный героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины», — говорится в петиции.

Сейчас за петицию проголосовало около 200 пользователей, для её рассмотрения украинским лидером необходимо, чтобы инициатива набрала не менее 25 тысяч голосов.

Бандера возглавлял «Организацию украинских националистов» (ОУН — организация, деятельность которой запрещена в РФ) и выступал за создание её боевого крыла — «Украинской повстанческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в октябре 1942 года, которые сотрудничали с немецко-фашистскими захватчиками. На счету этих организаций множество зверских военных преступлений, включая Волынскую резню 1943 года — массовое уничтожение польского населения Волыни и тысяч украинцев, отказавшихся от сотрудничества с ними.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля заявил командир украинской террористической группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Богдан Кротевич заявил, что радикальные украинские националисты намерены захватить несколько небольших российских городов, чтобы добиться возвращения под контроль Киева воссоединившихся с Россией территорий. Он уточнил, что его бойцы намерены в предстоящих столкновениях ориентироваться на опыт предыдущих боёв, например, на бои за комбинат «Азовсталь» в Мариуполе.