Киев, 2 мая, 2023, 10:05 — ИА Регнум. Надежды Украины на скорейшее вступление в Североатлантический альянс могут оказаться нереализуемыми. Об этом во вторник, 2 мая, сообщило немецкое агентство Deutsche Presse-Agentur (DPA).

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По данным источника, Соединённые Штаты и Германия выступают против членства Украины в НАТО, так как не хотят брать на себя обязательства, выходящие за рамки декларации альянса от 2008 года.

«Мы концентрируемся на том, чтобы скорее предоставить больше практической поддержки в руки украинцев», — процитировало агентство представителя американской администрации.

В администрации президента США считают, что на сегодняшний день поставки оружия и другой помощи ВСУ являются более важным вопросом, нежели возможное вступление Украины в НАТО.

Представитель Госдепа США Ведант Патель, комментируя публикацию французского издания Le Monde об отрицательном отношении Вашингтона к вступлению Киева в альянс, заявил, что подобные решения должны приниматься коллективно.

Президент Литвы Гитанас Науседа также заявил о невозможности присоединения Украины к НАТО. По его словам, камнем преткновения является военный конфликт, продолжающийся на территории украинского государства.