Премьер-министр Новой Зеландии обсудил с Зеленским увеличение помощи Киеву
Премьер-министр Новой Зеландии Хипкинс обсудил с Зеленским увеличение помощи Украине
Окленд, Новая Зеландия, 2 мая, 2023, 09:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс провёл телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили вопрос об увеличении помощи Киеву. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба главы новозеландского правительства.
Отмечается, что власти Новой Зеландии и Украины плотно взаимодействуют по всем вопросам после ряда встреч на высоком уровне, которые прошли в течение последних нескольких месяцев.
«В ходе тёплого и содержательного разговора, первого с момента избрания Хипкинса премьер-министром, лидеры обсудили вопросы расширения поддержки Украины со стороны Новой Зеландии», — говорится в сообщении.
Также указывается, что в момент проведения разговора глава правительства островного государства находился в «международном аэропорту Окленда перед визитом в Лондон», после которого Веллингтон может объявить о новом «расширенном» пакете помощи Киеву.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия будет внимательно следить за тем, как ВСУ будут использовать поставляемое им оружие. Он уточнил, что этот принцип очень важен для решений ЕС о будущей поддержке украинских войск.