Окленд, Новая Зеландия, 2 мая, 2023, 09:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс провёл телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили вопрос об увеличении помощи Киеву. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба главы новозеландского правительства.

LUKAS COCH/ЕРА/ТАСС Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс

Отмечается, что власти Новой Зеландии и Украины плотно взаимодействуют по всем вопросам после ряда встреч на высоком уровне, которые прошли в течение последних нескольких месяцев.

«В ходе тёплого и содержательного разговора, первого с момента избрания Хипкинса премьер-министром, лидеры обсудили вопросы расширения поддержки Украины со стороны Новой Зеландии», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в момент проведения разговора глава правительства островного государства находился в «международном аэропорту Окленда перед визитом в Лондон», после которого Веллингтон может объявить о новом «расширенном» пакете помощи Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия будет внимательно следить за тем, как ВСУ будут использовать поставляемое им оружие. Он уточнил, что этот принцип очень важен для решений ЕС о будущей поддержке украинских войск.