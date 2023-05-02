Курск, 2 мая, 2023, 09:48 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны украинских войск в посёлке Тёткино Курской области, расположенном на границе с Украиной, повреждены семь домов. Об этом 2 мая сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Разбитое окно

Старовойт уточнил, что обстрел посёлка был произведён со стороны ВСУ утром 2 мая, и в ходе него по населённому пункту было выпущено не менее десяти боеприпасов.

«Пострадавших нет. В семи домовладениях есть повреждения крыш, фасадов, окон, заборов. Также повреждена газовая труба низкого давления», — написал он, добавив, что специалисты уже начали восстановление повреждённой трубы.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля Старовойт написал, что ВСУ подвергли обстрелу посёлок Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области. В результате этого никто не пострадал, однако снарядами были повреждены окна, крыши, заборы и фасады трех домов.