Москва, 2 мая, 2023, 09:44 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 2 мая, подписал распоряжении о переносе Дня молодёжи на последнюю субботу июня. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Отмечать День молодёжи в последнюю субботу июня. <…> Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте документа.

Таким образом, распоряжение президента РФ от 24 июня 1993 года №459-рп «О праздновании Дня молодёжи» признано утратившим силу. Ранее праздничные мероприятия ежегодно проводились 27 июня.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты РФ сообщили о готовности обсудить перенос новогодних праздников на майские. Глава ведомства Андрей Котяков отметил, что соответствующий вопрос будет обсуждаться в случае возникновения такой инициативы.