Берлин, 2 мая, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Страны Запада поставили Украине условие не применять поставленное ими оружие против России, заявил 1 мая в ходе разговора с немецкими гражданами возле города Кобленц (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) канцлер ФРГ Олаф Шольц. Отметив, что в июле Киев получит боеприпасы для зенитных пушечных комплексов Gepard, он заверил, что страна будет избегать односторонних шагов при последующих поставках оружия на Украину.

(сс) Michael Lucan Олаф Шольц

«Германия будет продолжать свои усилия по поддержке Украины столько, сколько потребуется» — заявлял неоднократно канцлер Олаф Шольц, цитируя свою программную статью «Глобальный «поворотный момент». В ближайшие несколько лет минобороны Германии для этих же целей планирует потратить ещё 8,8 млрд евро, в том числе на обеспечение работы и поставки снарядов для ранее отправленных на Украину систему ПВО, БМП и танков.

В конце апреля 2023 года, выступая в Лиссабоне, Олаф Шольц подчёркивал: украинской армии нужно отправлять вооружение, при этом больше, чем раньше. Это и системы противоракетной обороны, и танки, и боеприпасы. Потребности Киева в военной помощи могут сохраниться надолго, считает Шольц.

В 2023 году размер потраченных средств уже составил 2,2 миллиарда евро, но «из-за больших материальных потерь украинской армии требуются новые поставки материалов», было сказано в материалах Der Spiegel со ссылкой на письмо минфина ФРГ в бюджетную комиссию бундестага по поводу увеличения фонда под названием «Укрепление государств — партнеров в сфере безопасности, обороны и стабилизации». Сумму намерены увеличить на 3,2 миллиарда евро, деньги ранее запросило минобороны для оплаты значительной части поставок вооружений на Украину.

В Германии тем временем зреет недовольство общественности политикой властей. Олаф Шольц, идя на поводу у США и оружейных компаний, единолично передал Киеву танки, несмотря на заявления Вашингтона о совместных поставках, завила 8 апреля депутат бундестага Севим Дагдален в статье в издании Jungle Welt. Она назвала правильной позицию критиков Шольца, утверждавших, что американцы «отсидятся», пока ФРГ будет снабжать Украину танками.

Также в апреле около 200 представителей правящей коалиции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) отправили Шольцу обращение с просьбой к инициированию мирных переговоров по Украине. Обращение аргументировано опасениями, что над Европой «нависла тень ядерной войны».