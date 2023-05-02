Марочко заявил о возможных провокациях ВСУ в период майских праздников

Луганск, , 09:39 — REGNUM Ряд провокаций и попытку контрнаступления готовит украинская сторона в ближайшее время, написал 2 мая военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

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Эксперт заявил, что Киев заинтересован в том, чтобы очаг напряжённости в Донбассе сохранялся. Украинским властям выгодно и дальше получать деньги от Запада, а также личные дивиденды.

Тем более что вооружённым конфликтом они пытаются оправдать «экономический кризис, массовую безработицу и тотальное обнищание населения» Украины, отметил Марочко.

По его данным, в зоне проведения спецоперации наблюдается накопление ВСУ резервов материально-технических средств и формирование ударных групп. Также зафиксировано проведение украинской стороной «других подготовительных мероприятий для масштабных контрнаступательных действий».

«К концу недели ожидаются благоприятные погодные условия, которые позволят ВФУ использовать в полной мере поставленное натовскими странами вооружения и технику, — заявил Марочко. — Также с высокой долей вероятности противник попытается омрачить празднование 9 мая Дня Победы».

В конце этой недели и начале следующей сохраняется большая вероятность возобновления Киевом активной фазы действий наступательного характера. ВСУ попытаются вернуть контроль над утраченными территориями, резюмирует Марочко.

Глава центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич заявил 1 мая о том, что ВСУ попытаются прорвать оборону российских войск в ближайшие дни и наступать на территории РФ.

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