Глава парламента Крыма Константинов призвал освободить Одессу от нацистской оккупации

Симферополь, , 09:31 — REGNUM Глава парламента Крыма Владимир Константинов призвал освободить Одессу от нацистской оккупации, так как только в этом случае можно будет установить виновников и подлинное количество жертв в одесском Доме профсоюзов. Он написал об этом 2 мая в своём Telegram-канале.

Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе. 2014 год © Денис Петров/Агентство «Одесса-медиа»/РИА Новости

«Это преступление так и не расследовано. И уже очевидно, что разобраться в происшедшем 2 мая 2014 года, установить виновников и подлинное количество жертв можно будет только после освобождения города от нацистской оккупации», — отметил глава парламента Крыма.

Он напомнил, что власти Украины не задерживали поджигавших Дом профсоюзов и не проводили в отношении них судебных разбирательств и, хотя в 2022 году Европейский суд по правам человека начал рассмотрение коллективного иска от пострадавших во время событий 2 мая 2014 года, значимых результатов пока нет и, по его мнению, не будет.

Константинов уточнил, что 2 мая общественность Одессы отмечает день траура по погибшим мирным жителям, однако в условиях военных действий и националистического террора проведение любых мирных массовых акций маловероятно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 мая глава Крыма Сергей Аксёнов написал, что имена убивавших мирных граждан в Доме профсоюзов Одессы 2 мая 2014 года известны, и возмездие за гибель мирных жителей во время той трагедии обязательно настанет. Он указал, что «одесская Хатынь», как и Хатынь в Белоруссии, стала символом преступлений нацизма, которые не имеют срока давности.

Также утром 2 мая врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские власти через девять лет после трагедии в Доме профсоюзов продолжают совершать преступления, убивая мирных жителей в угоду странам Запада.

2 мая 2014 года в Одессе активисты «антимайдана» в Одессе в знак протеста против событий на киевском майдане разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Затем на него напали украинские радикалы, которые разрушили лагерь и подожгли Дом профсоюзов, где укрылись представители «антимайдана». В результате трагедии погибли не менее 48 человек и свыше 250 — пострадали.