Берлин, , 09:24 — REGNUM Германия будет внимательно следить за тем, как Вооружённые силы Украины будут использовать поставляемое им оружие, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе встречи с жителями города Бендорф на земле Рейнланд-Пфальц 1 мая.

Олаф Шольц Сергей Корсун © ИА REGNUM

«Для нас очень важно, чтобы оружие, которое мы поставляем и при помощи которого Украина может себя защитить, не использовалось для нападений на территорию России», — отметил Шольц.

Также канцлер Германии добавил, что этот принцип очень важен для решений Европы о будущей поддержке ВСУ. По словам Шольца, Берлин отказывается от односторонних решений по предоставлению Украине летального оружия, так как не хочет допустить эскалации конфликта между Россией и НАТО.

Ранее обозреватель Марк Галеотти в статье для Spectator писал, что Соединённые Штаты Америки опасаются факта участившихся ударов Вооружённых сил Украины вглубь России, так как подобные действия могут привести к опасной эскалации. Также он отметил, что Белый дом уже неоднократно выражал обеспокоенность по поводу амбиций украинских спецслужб.