Симферополь, 2 мая, 2023, 09:17 — ИА Регнум. Имена убивавших мирных граждан в Доме профсоюзов Одессы 2 мая 2014 года известны, и возмездие за гибель мирных жителей во время той трагедии обязательно настанет. Об этом 2 мая написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

Александр Полищук/РИА Новости Дом профсоюзов в Одессе. 2014 год

Как подчеркнул Аксёнов, «одесская Хатынь», как и Хатынь в Белоруссии, стала символом преступлений нацизма, которые не имеют срока давности, это массовое убийство показало террористическую сущность киевских властей.

«По сути это было ритуальное убийство. Потому что нацизм — не только политическая система, а русофобия — не только проявление национальной вражды. Это культ ненависти и смерти, «религия» террористического государства», — написал он в своём сообщении.

Глава региона указал, что за это преступление никто до сих пор не понёс наказания, так как Киев возложил вину за произошедшие на убитых мирных жителей и объявил преступников героями и борцами с сепаратизмом.

«Но возмездие за гибель одесских мучеников обязательно будет. Участники убийства в Доме профсоюзов известны. Судя по сообщениям СМИ, кто-то из ублюдков уже уничтожен в зоне СВО. Каждый из нелюдей, где бы он ни находился, должен помнить о неминуемой расплате», — заключил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские власти через девять лет после трагедии в Доме профсоюзов продолжают совершать преступления, убивая мирных жителей в угоду странам Запада. Он добавил, что Донбасс всегда будет помнить погибших от рук украинских радикальных националистов в одесском Доме профсоюзов.