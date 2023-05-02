Нилов: депутаты от ЛДПР готовят законопроект о выплатах за продолжительный брак

Москва, , 09:07 — REGNUM Депутаты Госдумы от ЛДПР готовят законопроект о введении меры поддержки в виде выплат для супружеских пар, продолжительность брака которых составляет более 20 лет. Об этом 2 мая рассказал заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов.

В ЗАГСе © Сергей Бобылев/ТАСС

Как напомнил депутат, слова которого цитирует ТАСС, на сегодняшний день в нескольких субъектах Федерации уже действуют такого рода меры поддержки семейных пар.

Нилов уточнил, что фракция ЛДПР считает необходимым на фоне сложившейся демографической ситуации поддерживать материнство и детство, а также институт семьи.

«Если люди находятся в браке более 20 лет — давайте им будем выплачивать по 20 тыс. каждому супругу без учёта районных коэффициентов. И так делать каждые пять лет», — сказал он, отметив, что в законопроекте также будет предусмотрено право для регионов на установление дополнительных мер социальной поддержки такого рода.

При этом депутат подчеркнул, что во фракции этот законопроект намерены посвятить основателю партии Владимиру Жириновскому, первый и единственный брак которого «продлился много десятилетий», невзирая на трудности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 апреля, стало известно, что на Украине петиция о регистрации партнёрства для разнополых и однополых пар набрала необходимые для рассмотрения президентом страны 25 тысяч голосов. После этого украинский лидер должен её рассмотреть в течение 64 дней.