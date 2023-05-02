Вашингтон, , 09:04 — REGNUM Представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Ведант Патель заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО должен решаться коллективно. Его слова опубликованы на официальном сайте федерального органа.

НАТО и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Очевидно, что это коллективное решение, и его должен определить весь альянс», — заявил Патель, комментируя публикацию французского издания Le Monde об отрицательном отношении Соединённых Штатов Америки к вступлению Украины в Североатлантический альянс.

Также представитель Государственного департамента добавил, что на данный момент приоритетной задачей Вашингтона является обеспечение поддержки Киева в условия боевых действий.

Ранее французское издание Le Monde со ссылкой на собственный дипломатический источник в Евросоюзе сообщило, что власти Соединённых Штатов Америки и Германии выступают категорически против вступления Украины в НАТО. При этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Киев отметил, что военно-политический блок готов принять Украину после завершения военного конфликта.