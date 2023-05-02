Луганск, 2 мая, 2023, 08:54 — ИА Регнум. За прошедшие сутки три мирных жителя в Луганской Народной Республике (ЛНР) подорвались на взрывных устройствах. Об этом 2 мая сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций региона.

РИА Новости Противопехотные фугасные мины

«Вследствие подрыва на противопехотной мине (1 мая на окраине Луганска — прим. ред.) на берегу реки Северский Донец пострадали двое мужчин, с диагнозом травматическая ампутация стоп пострадавшие госпитализированы в Луганскую республиканскую клиническую больницу», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Уточняется, что ещё один мирный житель в районе поселка Донецкий подорвался на неизвестном взрывном устройстве, после чего его госпитализировали с минно-взрывными травмами и травматической ампутацией левой голени.

Как передавало ИА REGNUM, 1 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что взрывное устройство сработало на железнодорожных путях в Брянской области. В результате этого с рельсов сошёл локомотив грузового поезда и несколько вагонов. В результате инцидента никто не пострадал.