Киев, 2 мая, 2023, 09:35 — ИА Регнум. Минобороны России 2 мая обнародовало видеоролик о том, как расчёт противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Штурм-С» Западного военного округа остановил танковый прорыв Вооруженных сил Украины (ВСУ), поразив с высокой точностью при этом две бронированные машины противника. По словам командира взвода самоходных ПТРК с позывным Старый, цели были поражены с первого выстрела и больше уже в бой вступить не смогли.

Рубен Грдзелян Самоходный ПТУР “Штурм-С”

ПТРК «Штурм-С» — это многоцелевая машина, которая используется для уничтожения танков и другой бронетехники противника. Комплекс несет 12 ракет и способен поражать полевые укрепления, а также малоскоростные низколетящие воздушные цели. Бойцы хвалят машину за скорость, точность и приземистый силуэт, позволяющий скрытно подобраться к противнику и нанести удар.

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В рамках специальной военной операции на Украине расчеты этих боевых машин занимают огневые позиции на ключевых направлениях, помогая продвигаться подразделениям Вооруженных сил РФ. Современные ПТРК «Штурм-С», «Хризантема-С» и «Корнет» способны пробивать 950–1250 мм брони за динамической защитой, гарантированно пробьют не только блоки «Контакт-1», но и броневую сталь танка Leopard 2A4, информируют российские военнослужащие.

В январе 2023 года командир батареи «Штурм-С» с позывным Енисей пояснил, что после осуществления рекогносцировки и доразведки расчёты перемещаются на позиции для ведения огня. Тогда данные комплексы были задействованы для совершения трёхкилометрового броска под Сватово (ЛНР). При помощи самоходных ПТРК «Штурм-С» и ПТРК «Корнет» подразделения 144-й мотострелковой дивизии ВС РФ атаковали позиции 92-й бригады ВСУ. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли убитыми и тяжелоранеными не менее 60 человек. Также были поражены артиллерийские боекомплекты и опорные пункты украинской армии в селе Крахмальном (30 км от Сватова), куда планировалось прибытие подкрепления из резервов 14-й механизированной бригады ВСУ.