Владивосток, 2 мая, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил отправить в зону проведения специальной военной операции технику, использовавшуюся правонарушителями при незаконной заготовке леса в регионе.

Михаил Климентьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС Губернатор Приморского края Олег Кожемяко

«Техника, изъятая у «чёрных лесорубов», могла бы быть полезной в зоне СВО. <…> Бульдозеры, автокраны, внедорожники, арестованные по уголовным делам о незаконной заготовке леса, вполне пригодились бы нашим ребятам на фронте», — написал Кожемяко в своём Telegram-канале.

Также губернатор региона добавил, что на данный момент на одной из площадок хранения скопилось около сотни единиц упомянутой техники, что является результатом успешной и продуктивной деятельности лесоохраны и сотрудников правоохранительных органов.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с Советом законодателей 28 апреля поручил парламенту проработать новые меры поддержки участников специальной военной операции, а также их семей.