Военный эксперт Марочко: ВСУ стали чаще применять артиллерию советского калибра

Луганск, , 08:35 — REGNUM Украинские военные на нескольких участках фронта в зоне спецоперации стали чаще использовать артиллерию советского калибра 152 мм вместо орудий натовского калибра 155 мм. Об этом 2 мая сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В зоне ответственности «Южной» группировки войск на купянском, краснолиманском и донецком направлениях отмечается снижение использования западных 155-мм орудий и увеличение применения советской 152-мм артиллерии», — написал он в своём сообщении.

Марочко уточнил, что такой вывод был сделан после анализа использования врагом вооружения и военной техники за минувшую неделю, и добавил, что на херсонском и запорожском направлениях наблюдается обратная ситуация с артиллерией ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ бросили в бой в Артёмовске свои резервные отряды и начали наступление на позиции российских войск. При этом действия украинских военных не привели к существенным успехам.