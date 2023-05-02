Минобороны России обнародовало видеозапись обучения в центре подготовки операторов беспилотников

Москва, , 08:30 — REGNUM Вооружённые силы России ведут обучение операторов беспилотных летательных аппаратов в центре, который находится в тыловом районе проведения специальной военной операции (СВО). Видеозапись с кадрами подготовки обнародовало в своём Telegram-канале Минобороны России.

Оператор БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что перед отработкой практических навыков слушатели курсов проходят теоретическую подготовку и тренируются управлять дронами с помощью специальных тренажёров. Боец с позывным Снег рассказал о процессе обучения.

«На данный момент мы занимаемся обучением пилотированию FPV-дронами. Обучают нас качественно. Сначала мы проходили подготовку на симуляторах… После сдачи экзаменов на симуляторе перешли к практике… Часто ездим на полигоны, отрабатываем всякие упражнения: пилотирование, пикирование, сальто…» — заявил военнослужащий.

Подготовка операторов БЛА Центрального военного округа в тыловом районе. Минобороны РФ

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая директор предприятия по производству бронежилетов и дополнительных противоосколочных модулей «3Д Техно» Михаил Кондрус рассказал, что для штурмовиков и операторов БПЛА, работающих на передовой в зоне СВО, создадут противоосколочные щиты-накидки. По его словам, эти средства помогут бойцам защититься при штурме от большого количества осколков и мелких боеприпасов.