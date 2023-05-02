Пушилин заявил, что Киев продолжает убивать в угоду Западу через девять лет после трагедии в Одессе

Донецк, , 08:26 — REGNUM Украинские власти через девять лет после трагедии в Доме профсоюзов продолжают совершать преступления, убивая мирных жителей в угоду странам Запада. Об этом 2 мая заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

У здания Дома профсоюзов в Одессе. 2014 год © Денис Петров/Агентство «Одесса-медиа»/РИА Новости

Как отметил Пушилин, девять лет назад, после того, как в Доме профсоюзов в Одессе были заживо сожжены люди, для многих жителей Украины она «навсегда перестала существовать».

«В угоду Западу и ради сохранения власти украинские политики продолжают совершать преступления: убийства, геноцид, притеснения по национальному и религиозному признакам», — написал он.

Врио главы ДНР указал, что нынешние власти Украины неспособны дать объективную оценку тем страшным событиям и проводить справедливое расследование произошедшего.

«Мы всё так же ощущаем боль утраты. Уверены, что виновные в совершении этого чудовищного преступления будут наказаны», — подчеркнул Пушилин.

Он добавил, что Донбасс всегда будет помнить погибших от рук украинских радикальных националистов в одесском Доме профсоюзов.

2 мая 2014 года в Одессе активисты «антимайдана» в Одессе в знак протеста против событий на киевском майдане разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Затем на него напали украинские радикалы, которые разрушили лагерь и подожгли Дом профсоюзов, где укрылись представители «антимайдана». В результате трагедии погибли не менее 48 человек и свыше 250 — пострадали.