Варшава, 2 мая, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Приём в Европейский союз восточноевропейских стран привёл к невозможности автономии Европы, заявил сенатор Российской Федерации Алексей Пушков.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Алексей Пушков

«Приём восточноевропейских стран в Евросоюз похоронил идею европейской автономии, но в Париже и других столицах старой Европы почему-то об этом вовремя не догадались», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Также политик добавил, что таким образом страны старой Европы сделали себя заложниками новых членов Евросоюза и впали в зависимость от Польши и стран Прибалтики.

«Генерал [Шарль] де Голль не смог бы представить себе такое в самом страшном кошмаре», — резюмировал Пушков.

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в интервью китайскому изданию China Today заявил, что агрессивная политика Европейского союза в отношении Российской Федерации нанесла огромный ущерб европейским странам и привела к дестабилизации ситуации в регионе.