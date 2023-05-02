Жительницу Амурской области оштрафовали на 100 тысяч рублей за дискредитацию ВС России

Благовещенск, , 08:13 — REGNUM Белогорский городской суд Амурской области признал жительницу региона дважды виновной в дискредитации Вооружённых сил России в одном из местных Telegram-каналов, назначив ей штраф в размере 100 тысяч рублей. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба Амурского областного суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Белогорский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы и признал ее виновной в дискредитации Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что указанная женщина выражала в одном из местных Telegram-каналов «категорический протест» в отношении СВО на Украине, за что ещё в апреле 2022 года её привлекли к административной ответственности.

Также указывается, что в этих комментариях местная жительница публиковала ложные сведения о российской армии, суд счёл её действия преступными, женщина признала свою вину в полном объёме. Осуждённая была оштрафована на 100 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля Совет Федерации одобрил закон о лишении приобретённого гражданства за дискредитацию ВС РФ и действия, несущие угрозу национальной безопасности России. Также законом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приёме их в гражданство России.